Bitcoin ile Nasıl Para Kazanılır?

BTC Al-Sat Nasıl Yapılır?

Aliye R.'nun makalesi 20-08-2020

Advertorial

Bitcoin’i yeni duyan herkesin sorduğu ilk soruya yeni başlayanlar için bir yaklaşım: Bitcoin ile nasıl para kazanılır?

Bitcoin, uçtan uca elektronik para akışı sağlayan, sanal bir para birimidir. 2008 yılında Satoshi Nakamoto rumuzuyla ortaya çıkan bir kişi ya da grup tarafından oluşturulmuştur. 2009 yılında, aracısız uçtan uca dijital para transferinin yapıldığı bir borsa sistemi olarak halka açılmıştır.



Milyonlarca zengin olanlar tarafından kabul edilen bu yöntem ile çok kısa sürede yatırımınızı ciddi yükselişler sağlayabilirsiniz.

İlk başarılı kripto para olan bitcoin, bir merkeze bağlı olmayan, sahibi, temsilciliği, bayiliği bulunmayan bir sistemdir. Dünya’da birçok insan Bitcoin yatırımı sayesinde milyoner olmuştur. Ayrıca dışarıdan gelecek herhangi bir müdahaleye karşı korunaklı bir sistem olarak oluşturulmuştur. Güvenlik önlemi alınarak oluşturulmuş bir sistemdir. Veriler değişime uğramadan ve silinme işlemi gerçekleşmeden şifrelenmiştir. Dağınık, birbirine bağlı ve sürekli büyüyen, oldukça güvenli bir sistemdir. Bu sisteme herhangi bir engelleme veya kısıtlama olmadan herkes yatırımcı olarak dahil olabilir. Bitcoin, kişilere kimliklerini açıklamadan para gönderme olanağı sunan, İnternet üzerinden alışveriş ya da yatırım yapma şansı veren bir sistemdir. Bitcoin değerini, piyasasındaki arz ve talep koşulları belirler. Talep artınca artan fiyat, talebin azalmasıyla da düşüşe geçer.

Bitcoin ile Nasıl Para Kazanılır? sorusuna yanıt verecek olursak, ücret alınmaksızın bir borsada hesap açarak sisteme dahil olunuyor. Ardından o hesaba türk lirası, dolar veya euro yükleyerek Bitcoin alabiliyorsunuz. Aldığınız bitcoin miktarı cüzdanınıza eklenir ve dilediğiniz zaman satabilirsiniz. Eğer satarken borsadaki talep yükseldiyse, fiyat yükselir, doğal olarak para kazanmış olursunuz.

Ayrıca gerekli donanıma sahip olmak şartı ile bu iş için oluşturulmuş madencilik havuzlarında, bitcoin madenciliği yaparak bitcoin ve altcoin kazanabilirsiniz. Bu havuzlar aracılığı ile kazanılan coinleri oluşturulan cüzdan hesaplarına aktarabilirsiniz.

Madencilikte katılımcı sayısı arttıkça bloktan elde edilen gelir artar. Kullanıcının donanım gücünden elde edilen bitcoin, diğer kullanıcı bilgisayarlarla güç birliği yaparak daha çok coin kazancı sağlar. Bitcoin ile Nasıl Para Kazanılır? sorusunun diğer yanıtı da bitcoin madenciliği yapmaktır.

Oluşturulan cüzdan hesaplarıyla artık adresten adrese şifrelenerek transferlerin yapıldığı ödeme alıp, ödeme yapma işlemi gerçekleştirilir. Hatta alışveriş bile yapılabilir. Bitcoin, BTC kısaltmasıyla da bilinir.

BTC Al-Sat Nasıl Yapılır?

Bitcoin borsasında bir cüzdan hesabı açmakla, alım- satım işlemleri yapılabilir. Yapılacak yatırımın durumuna göre hareket edilir. Eğer kısa vadede kazanç elde etmek ise amaç, bitcoin hesaplarının bağlı bulunduğu borsalar düzenli olarak takip edilir. Dalgalanma ön görülerek alım ya da satım ile kar sağlamak amacıyla hareket edilir. Zarar etmek de bu sistemde karşılaşabileceğiniz bir durumdur. Ancak günlük veya haftalık takipler yapılması durumunda risk aza indirilebilir. Sistem her bireyin kullanacağı kadar basit uygulandığı için borsa takibi kolaydır. Uzun vadeli yatırımlar da yapabilirsiniz. Bu bağlamda piyasa takibi yapmak için sarf edeceğiniz çaba da değişiklik gösterir.